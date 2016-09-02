Pazarlamada Google’dan Yardım Almak

Günümüzde işletmeler için en değerli bilgi kaynakları müşteriler, bu istisnasız tüm sektörler için geçerli ve değişme bir gerçek. Tam da bu aşamada, işletmeler kendileri ile ilgili söylenenleri takip edebilmek için özellikle basın takibi bazlı birçok sistemler satın aldılar; Ajanspress, Medya Takip Merkezi gibi… Dolayısıyla bu sayede basında kendileri ile ilgili çıkan haberleri izleme şansına sahip oldular.

Bu tür izleme sistemleri gayet başarılı olsa da, bugün işletmelerin en büyük istediği, işletme hakkında internette bir müşteri tarafından yorum yapıldığında (bir blog yayını, bir forum girişi, Facebook’ta bir yorum, Twitter’da bir twit…) bundan haberdar olabilmek ve dolayısıyla gerekiyorsa müşteri ile hemen iletişime geçmek.

İşte burada, tamamen ücretsiz bir Google uygulaması harikalar yaratıyor; bu uygulamanın adı Google Alerts. https://www.google.com.tr/alerts adresinden siteye ulaşılıyor. Akabinde yapılması gereken, ne ile ilgili alarm oluşturmak istiyorsanız (örneğin kurum adı, sektör adı, ürün) bunu alerts kısmına yazmak. Sonrasında e-posta adresini de girdikten sonra alarm kurulumunuz gerçekleşmiş olacak.

Bu kurulumdan hemen sonra artık internette herhangi bir yerde alarm kurduğunuz kelime ile ilgili bir yayın çıktığında Google hemen size bir e-posta gönderecek ve sizi uyaracak.

Altını tekrar çimek istiyorum, bu hizmet tamamen ücretsiz ve sınırsız sayıda alarm oluşturabilirsiniz. Son bir tavsiye, sadece şirketiniz için değil, rakiplerinizin de ne yaptığını görmek için muhakkak onlar için de alarmlar oluşturun.