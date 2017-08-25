Sosyal Medya Platformları Anket Sonuçları

Sosyal medya platformları kullanıcıları sürekli artıyor. Ayrıca, bu platformlarda farklı davranış biçimleri de gelişiyor. Bu yeni davranış stillerini ortaya çıkarmak için yapılan anketlerin sonuçları şöyle;

Ankete katılanlar en çok Facebook’ta, ikinci olarak da Instagram’da vakit geçirdiklerini belirtmişler. (1939 kişinin %55’i bu soruya Facebook, %30’u da Instagram cevabını vermiş). İnsanlara en çok vakit geçirilen sosyal medya platformu Facebook’ta paylaşımlarından hoşlanmadıkları kişilere ne yaptıkları sorulduğunda 2828 kişinin %61’i ‘arkadaşlıktan çıkarırım’ cevabını verirken, %39’u ise ‘gönderilerini gizlerim’ yanıtını vermiş. Aynı soru Instagram için yöneltildiğinde ise 1942 kişinin %64’ü ‘takipten çıkarırım’ cevabını verirken, %36’sı ‘görmezden gelirim’ şeklinde yanıtlamış. ‘Facebook’ta arkadaşlıktan çıkarma veya arkadaşınızın gönderilerini engellemenizin başlıca nedeni nedir?” sorusuna verilen cevaplara göre, 1919 kişinin %33.3’ü siyasi görüş farklılıklarını sebep olarak gösterirken, %25.3’ü görgüsüz paylaşımlar yapılması sebebiyle, %14.4’ü ise gerçek hayatta görüşmedikleri kişiler olduğu için arkadaşlıktan çıkardığını ya da arkadaşlarının gönderilerini engellediğini belirtmiş. 752 kişiye ‘Instagram’da takip ettiğiniz kişileri takibi bırakmanızın başlıca nedeni nedir?” sorusu yöneltildiğinde ise, bu kişilerin %27.8’i görgüsüz paylaşımlar yapılmasını buna sebep olarak gösterirken, %21.6’sı gerçek hayatta görüşmedikleri kişiler olması sebebiyle, %18.9’u ise siyasi görüş farklılıkları sebebiyle takip ettikleri kişilerin takibini bıraktıklarını belirtmiş.

Ne dersiniz?



NOT: Tüm veriler poltio.com anketleri sonuçlarıdır.