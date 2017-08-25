Sosyal Medya Platformları Anket Sonuçları

Sosyal medya platformları kullanıcıları sürekli artıyor. Ayrıca, bu platformlarda farklı davranış biçimleri de gelişiyor. Bu yeni davranış stillerini ortaya çıkarmak için yapılan anketlerin sonuçları şöyle;
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- Ankete katılanlar en çok Facebook’ta, ikinci olarak da Instagram’da vakit geçirdiklerini belirtmişler. (1939 kişinin %55’i bu soruya Facebook, %30’u da Instagram cevabını vermiş).
- İnsanlara en çok vakit geçirilen sosyal medya platformu Facebook’ta paylaşımlarından hoşlanmadıkları kişilere ne yaptıkları sorulduğunda 2828 kişinin %61’i ‘arkadaşlıktan çıkarırım’ cevabını verirken, %39’u ise ‘gönderilerini gizlerim’ yanıtını vermiş.
- Aynı soru Instagram için yöneltildiğinde ise 1942 kişinin %64’ü ‘takipten çıkarırım’ cevabını verirken, %36’sı ‘görmezden gelirim’ şeklinde yanıtlamış.
- ‘Facebook’ta arkadaşlıktan çıkarma veya arkadaşınızın gönderilerini engellemenizin başlıca nedeni nedir?” sorusuna verilen cevaplara göre, 1919 kişinin %33.3’ü siyasi görüş farklılıklarını sebep olarak gösterirken, %25.3’ü görgüsüz paylaşımlar yapılması sebebiyle, %14.4’ü ise gerçek hayatta görüşmedikleri kişiler olduğu için arkadaşlıktan çıkardığını ya da arkadaşlarının gönderilerini engellediğini belirtmiş.
- 752 kişiye ‘Instagram’da takip ettiğiniz kişileri takibi bırakmanızın başlıca nedeni nedir?” sorusu yöneltildiğinde ise, bu kişilerin %27.8’i görgüsüz paylaşımlar yapılmasını buna sebep olarak gösterirken, %21.6’sı gerçek hayatta görüşmedikleri kişiler olması sebebiyle, %18.9’u ise siyasi görüş farklılıkları sebebiyle takip ettikleri kişilerin takibini bıraktıklarını belirtmiş.
Ne dersiniz?
NOT: Tüm veriler poltio.com anketleri sonuçlarıdır.