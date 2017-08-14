Charvenca Yayın tarihi 14 Ağustos 2017 PazarlamaCanavari Charvenca ekmek… Ajans: Saatchi&Saatchi, Karacas, Venezuela Kreatif Yönetmen: Lenin Pérez, Demian Campos Sanat Yönetmeni: Demian Campos, Carolina Sequeira Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Google+ üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili