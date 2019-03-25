Pazarlamada Öne Çıkan Trendler

Son 10 yıl, hem işletmeler hem de bu işletmelerdeki pazarlama profesyonelleri için gerçekten çok hızlı geçti. Birçok yeni teknoloji, trend, uygulama hızlı pazarlama dünyasına girdi, birçoğu da hızlı bu dünyadan ayrıldı. Bu yazımda, belirttiğim hızlı değişim süreci içerisinde özellikle 2019 yılında pazarlama profesyonellerinin takip etmesi ve mevcut işlerine entegre edebilmeleri için çaba göstermeleri gereken temel trendleri sizlerle paylaşmak istedim.



Kişiselleştirme:Uzun bir zaman, pazarlamada ürün ve hizmetlerin büyük kitleler için üretildiğine şahit olduk. Fakat özellikle son dönemlerde artık mikro pazarlara yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler pazarda daha başarılı olmaya ve yaygınlaşmaya başladı. Özellikle son kullanıcıya yönelik ürünlerde sıkça görülen bu trend daha da yaygınlaşarak endüstriyel pazarlarda da kullanılmaya başlandı. Örneğin birçok B2B web sitesi, ziyaretçilerinin çalıştıkları şirketlere göre örnek ve referanslar göstermeyi tercih ediyor. Bu trend, özellikle teknolojinin yardımıyla çok daha derinleşerek hızla nano-pazarlara dönüşecektir.

Kanal Sayısı: Yeni teknolojiler, bu teknolojilerin sunduğu imkanlar giderek artıyor. Doğal olarak da çevrimdışı kanalların sayısı artıyor. Örneğin 2019 yılında Google Home, Amazon Echo ve HomePod gibi akıllı ses platformları hayatımıza girdi ve hızla yaygınlaşmaya başladı. Sosyal medya kullanımı ise, platformların isimleri ve şekilleri sürekli değişse de inanılmaz bir hızla artıyor. Örneğin hayatımıza yeni giren TikTok, bu yıl bir çok pazarlama profesyoneli için önemli bir mecra olacak gibi gözüküyor. Üstelik tüm markalar artık müşterilerine daha özel deneyimler sunabilmek adına kanalları birbirine entegre ediyorlar. 2019 yılında farklı kanalları bütünleştirme ve entegre etme stratejileri (omnichannel stratejiler) en çok üzerinde duracağımız konular olacaktır.

Üyelik ve Paylaşım Ekonomileri:Mülksüzleşme, üyelik ve paylaşım ekonomileri yaygınlaşıyor. Kısaca, kullanmadığınız (veya kullanmadığınız bir dönemde) bir aracı ya da ürünü karşılık beklemeden ya da ücret karşılığında başkalarının ihtiyaç ve kullanımına sunmak olarak tanımlanabilen paylaşım ekonomisi, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir ekonomi haline geldi. AirBnb, Uber gibi sistemler ile yaygınlaşan bu trend kendi ekonomik sistemini oluşturdu ve tüm pazarlamayı etkiledi. 2019 yılında da artacak. Benzer şekilde mülksüzleşme, yani satın almak yerine kiralama veya üye olma yoluyla kullanma da artacak. Örneğin Sennheiser Sound Club, Black & Decker Social Tools gibi servisler artık fiziksel ürün kiralamaya başladılar. Almanya Tchibo, bebeklerin sadece bir iki ay giydikleri elbiseleri kiralıyor.

Yine hızla dönen bir pazarlama dünyasında hiç olmadığı kadar değişimlere açık olmak zorundayız.