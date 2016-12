Socialnomics’in yazarı Erik Qualman tarafından hazırlanan “Socialnomics 2017” videosu gerçekten 2017 ile ilgili birçok bilgiyi barındırıyor.

Erik Qualman şunları söylüyor;

– Sosyal medyada olmak ya da olmamak diye bir seçenek yok. Artık zorunluluk. Tercih edebileceğiniz tek şey; sosyal medyayı ne kadar iyi kullanacağınız.

– Dünya nüfusunun yarısından fazlası 30 yaşının altında.

– Bugünün üniversite öğrencileri hiç posta pulu yalamadı.

– Dijitalleşen dünyada bir nüfus sıralaması yapsak durum şu şekilde olurdu; 1-Facebook, 2-Çin, 3-Hindistan, 4-Youtube, 5- Tencent (Çin’in en büyük internet portalı), 6-WhatsApp, 7-Instagram, 8-LinkedIn, 9-Twitter, 10-Amerika.

– Milenyum neslinin %53’ü “koku duygunu mu, teknolojini mi (internet, cep telefonu, bilgisayar vb.) feda ederdin? ” sorusuna “koku duygumu kaybetmeyi tercih ederdim” diye yanıt veriyor.

– Sosyal Medya her türlü ilişkinin temeli haline geldi.

– “Sosyal medyanın kazancı ne ki?” diyenlere yanıt; “işinin beş yıl sonra da hala var olması” geliyor.

– Satın alma kararlarının %93’ü sosyal medyadan etkileniyor.

– Las Vegas’a, şuraya, buraya vb. gidemiyorum ya da hiç görmedim demek saçma! Dünyada olan biten her şey artık YouTube’da, canlı-anlık sosyal medya yayınlarında.

– 2018’de mobildeki her şeyin 2/3 si video olacak.

– İnsanları şaşırtmak artık çok zor. Bir şeye hayret etmek, dikkatini çekme süresi akvaryum balıklarında 8, insanlarda 7 saniye!..

– Mobil cihazı olan insan sayısı, diş fırçası olan insan sayısından daha fazla.

– Her üç evlilikten biri online’da başlıyor.

– Twitter kullanımı en hızlı artan nesil; anneanne, babaanne ve dedeler.

– Her iki saniyede bir LinkedIn’e bir kişi daha katılıyor. Ve bu neredeyse LinkedIn’e her gün IVY Leaague’e kayıt olanların sayısı kadar insan eklenmesi demek.

– LinkedIn’e kayıt olma yaş sınırı 13’e indirildi.