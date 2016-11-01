E-Ticarette Etkileşimi Arttırmak İçin Hemen Sonuç Alabileceğiniz 6 İpucu

1 Görsel Kullanın Kullanıcıları, görsellere çok önem veriyorlar. Özellikle ürün seçimlerinde görseller çok daha fazla önem kazanıyor. Bu sebeple kullandığınız görsellerin zumlanabilir olması ve zumlandığında kalitesini kaybetmemesi çok önemli, sitenize görselleri yerleştirirken muhakkak yüksek çözünürlükte alternatifini de koymayı ihmal etmeyin.

2 Video Kullanın Tüm kullanıcılar ürünler ile ilgili video görmeyi seviyorlar, bu yüzden ürünleriniz ve hizmetleriniz ile ilgili videoları muhakkak e-ticaret sitenize dâhil edin. 2016 yılı özellikle video kullanımının tavan yaptığı bir yıl oldu, bu eğilim sürekli artarak devam edecek. Ürün videosu izleyen kullanıcıların %73’ü ürünü satın alıyor[3].

3 Renkleri Kullanın Renkler, satın alma tercihlerinde etkili oluyorlar. Satın almaların % 85’inin ürün veya ürün sunumu sırasında kullanılan renklerle ilişkili olduğu kanıtlandı[4]. Bu sebeple özellikle renk seçiminde kullanıcı profiline uygun davranmak satışları doğrudan etkiliyor. Bir başka araştırmaya göre kullanıcıların %42’si e-ticaret ile ilgili web sitelerini renklerine göre değerlendiriyor[5].

4 Zaman Kısıtı Kullanın Zaman kısıtı (aciliyet hissi) olan teklifler, diğerlerine göre daha değerli olarak algılanıyorlar, bu sebeple e-ticarette muhakkak zaman kısıtı olan teklifler hazırlayın. Sadece zaman kısıtı değil diğer alanlarda da kısıtlar sağlayarak müşterilerinizin harekete geçmesini sağlayabilirsiniz, örneğin; indirimde olan kısıtlı ürün sayısı, belirli bir süre içerisinde kargonun ücretsiz olması gibi.

5 Değerlendirme Birimleri Kullanın Satın alma öncesinde ürün ve işletme değerlendirmeleri hiç olmadığı kadar önem kazandı. Kullanıcıların % 90’ı internet üzerinden bir alışveriş yapmadan önce ürün ve işletme ile ilgili değerlendirmeleri okuyorlar. Aynı araştırmaya göre satın alma öncesinde değerlendirmelere önem veren tüketicilerin % 88’i okudukları değerlendirmeleri kişisel değerlendirme kadar önemli bulduklarını belirtiyorlar[6]. Bu yüzden e-ticaret sitenizde ürün değerlendirilmelerinin yapılabilmesi, ürün ile ilgili değerlendirmelerin ulaşılabilir olması çok önemli.