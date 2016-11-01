E-Ticarette Etkileşimi Arttırmak İçin Hemen Sonuç Alabileceğiniz 6 İpucu

Bilgisayar, tablet veya cep telefonu gibi mobil cihazlar aracılığıyla internet üzerinden yapılan işlemler “Online” olarak adlandırılma, ürün ya da servis siparişi online kanaldan verilen, teslimatı online ya da çevrimdışı (elden, kargo aracılığı vb online olmayan teslimatlar) olan, ödemesi online kanaldan ya da çevrimdışı (kapıda ödeme, havale, eft vb) yapılabilen alışveriş is e-ticaret olarak adlandırılmaktadır. Artık sayısal dünya artık geleceği ifade etmemekte, tam anlamıyla sayısallaşan bir dünyaya bugün erişebilmekteyiz. Türkiye’de e-ticaretin 2015 yılı hacmi 25 milyar TL, e-ticaretin genel perakende içindeki payı ise % 1,3[1]. 2015 yılında e-Ticaret yıllık %31’lik bir artış göstermiş durumda[2]. Dolayısıyla birçok girişimci, e-ticarette etkileşimi arttırabilmek için çaba harcamaktadır. Bu makalede, e-ticarette etkileşimi arttıracak ipuçları paylaşılmaktadır.
|1
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Görsel Kullanın
Kullanıcıları, görsellere çok önem veriyorlar. Özellikle ürün seçimlerinde görseller çok daha fazla önem kazanıyor. Bu sebeple kullandığınız görsellerin zumlanabilir olması ve zumlandığında kalitesini kaybetmemesi çok önemli, sitenize görselleri yerleştirirken muhakkak yüksek çözünürlükte alternatifini de koymayı ihmal etmeyin.
|2
|Video Kullanın
Tüm kullanıcılar ürünler ile ilgili video görmeyi seviyorlar, bu yüzden ürünleriniz ve hizmetleriniz ile ilgili videoları muhakkak e-ticaret sitenize dâhil edin. 2016 yılı özellikle video kullanımının tavan yaptığı bir yıl oldu, bu eğilim sürekli artarak devam edecek. Ürün videosu izleyen kullanıcıların %73’ü ürünü satın alıyor[3].
|3
|Renkleri Kullanın
Renkler, satın alma tercihlerinde etkili oluyorlar. Satın almaların % 85’inin ürün veya ürün sunumu sırasında kullanılan renklerle ilişkili olduğu kanıtlandı[4]. Bu sebeple özellikle renk seçiminde kullanıcı profiline uygun davranmak satışları doğrudan etkiliyor. Bir başka araştırmaya göre kullanıcıların %42’si e-ticaret ile ilgili web sitelerini renklerine göre değerlendiriyor[5].
|4
|Zaman Kısıtı Kullanın
Zaman kısıtı (aciliyet hissi) olan teklifler, diğerlerine göre daha değerli olarak algılanıyorlar, bu sebeple e-ticarette muhakkak zaman kısıtı olan teklifler hazırlayın. Sadece zaman kısıtı değil diğer alanlarda da kısıtlar sağlayarak müşterilerinizin harekete geçmesini sağlayabilirsiniz, örneğin; indirimde olan kısıtlı ürün sayısı, belirli bir süre içerisinde kargonun ücretsiz olması gibi.
|5
|Değerlendirme Birimleri Kullanın
Satın alma öncesinde ürün ve işletme değerlendirmeleri hiç olmadığı kadar önem kazandı. Kullanıcıların % 90’ı internet üzerinden bir alışveriş yapmadan önce ürün ve işletme ile ilgili değerlendirmeleri okuyorlar. Aynı araştırmaya göre satın alma öncesinde değerlendirmelere önem veren tüketicilerin % 88’i okudukları değerlendirmeleri kişisel değerlendirme kadar önemli bulduklarını belirtiyorlar[6]. Bu yüzden e-ticaret sitenizde ürün değerlendirilmelerinin yapılabilmesi, ürün ile ilgili değerlendirmelerin ulaşılabilir olması çok önemli.
|6
|İletişim Bilgilerinizi Paylaşın
Her ne kadar internet teknolojileri gelişse de, hala güven en temel problem. Güven problemini çözebilmenin en kolay yolu ise, kullanıcıların iletişim bilgilerine ulaşabilmesi. E-Ticaret sitenizde iletişim bilgileriniz olduğundan emin olun.
Bu basit ama etkin ipuçları, e-ticaret sitenizin etkileşimini hemen arttıracak aksiyon planınızı oluşturmanıza destek olacaktır. Kolay gelsin…
[1] Positive a Digital Approach, E-Ticaret Raporu (2015)
[2] TÜBİSAD, E-ticaret Pazar Büyüklüğü Raporu (2015)
[3] Animoto, Online and Mobile Video Report
[4] Marketing Group, The Profit of Color
[5] June Campbell, The Psycology of Web Performance
[6] Brightlocal, Local Consumer Review Survey (2014)
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