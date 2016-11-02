WhatsApp Uygulamasını Pazarlama Aracı Olarak Kullanmak

2016 yılında pazarlamada yaşanacak değişimleri paylaşırken “tüketicileştirme” yani bireysel teknoloji ürünlerinin çalışanlarca kurumlar içerisinde de kullanılmaya başlanması ve kurumların vazgeçilmezi haline gelmesi konusunu tüm mecralarda tartışmıştım. Akıllı telefonlar ve tabletlerin kullanımının yaygınlaşması hatta vazgeçilmez olması ile Skype ve WhatsApp gibi yazılımların kurumlardaki teknolojik değişimin en büyük etkenleri olacağını öngörmüş ve tüketicileştirmenin pazarlamayı özellikle de mecraları değiştireceğini söylemiştim. Bu yazımda da tüketicileştirmenin pazarlamaya uyarlanmasına bir örnek oluşturabilecek, tamamen ücretsiz ve etkin bir uygulamayı bu bakış açısı ile inceleyeceğiz; WhatsApp uygulamasının bir pazarlama aracı olarak kullanılmasını…

Facebook’un 19 milyar dolara satın almasının ardından daha da büyüyen WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma servisi haline geldi. Dünya genelinde 800 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip WhatsApp uygulaması Android’de bu zamana kadar en çok indirilen 5’inci uygulama olma unvanına sahip. WhatsApp’ta günde 30 milyar mesaj gönderiliyor ve alınıyor. Günlük gönderilen sesli not sayısı ise 200 milyonu buluyor. Uygulamayı indiren ve yeni kayıt olanların sayısı ise günde 1 milyon. Birçok ülkede kullanıcılar haftada ortalama 195 dakikayı uygulamada geçiriyor. Üstelik uygulamanın diğer kanallara göre önemli avantajları var;

Bir SMS değil; pazarlama amacıyla sadece metin değil resim, video, ses hatta diğer dökümanlar yollanabilir,

Bir e-posta değil; pazarlama amaçlı e-postaların önemli bir kısmı istenmeyen (spam) olarak tanımlanıyor, hiç okunamıyor ya da kullanıcı tarafından daha okunmadan siliniyor.

Bu kadar yaygın bir uygulamayı pazarlama için kullanmak için öncelikle en temel kural ile başlamak lazım, “asla izinsiz pazarlama yapmayın!”, yani WhatsApp ile ulaşacağınız tüm kitleniz sizi tanıyan, sizden bir şeyler duymak isteyen, sizle daha önce temas etmiş ve sizden mesaj almak için size izin vermiş kişiler olmalı. Sakın ama sakın WhatsApp üzerinden tanımadığınız kitlelere mesaj yollamayın.

İlk olarak yapmanız gereken, müşterilerinizi ilgilerine (örneğin ilgilendikleri ürün veya hizmet gurubuna, bulundukları coğrafi alana) göre sınıflamak ve her farklı grup için farklı mesajlar, videolar, resimler tasarlamak. Gruplar ne kadar doğru hazırlanırsa, çalışma sonrasında o kadar etkin sonuçlar alınacaktır.

Gruplara gönderim yaparken, özellikle video kullanımı çok değerli çünkü bu günün kullanıcısı video seviyor. Fakat videoları doğrudan WhatsApp üzerinden yollayıp müşterilerinizin internet kotalarını yok etmek yerine bu videoları YouTube üzerine yükleyip, ilgili metin açıklamasıyla bağlantı paylaşmayı tercih edin. Üstelik bu sayede YouTube üzerindeki ölçümleme araçları ile tüm gönderimi denetleyebilir ve ölçebilirsiniz.

Ürününüzün görüntüsünün veya videosunun yanı sıra, ürün kullanımı ile ilgili talimatlardan oluşan yenilikçi kısa detayları da bu uygulama gönderebilir ve müşterileriniz ile bağınızı geliştirebilirsiniz.

WhatsApp ile sadece bir ürün ve hizmet tanıtmakla sınırlı kalmak zorunda değilsiniz, bu uygulamayı kişileri bir konu hakkında yönlendirmek (örneğin bir davete veya organizasyona çağırmak) için kullanabilirsiniz.

Whatsapp siz ve müşterileriniz arasında doğrudan fakat kısa fakat ve kullanışlı mesajlaşma sağlar. Bu iletişimi müşterilerinizin sorularına ve şikâyetlerine anında cevap vermek için kullanabilirsiniz. Müşterilerinizin sizi 444’lü veya 850’li bir numaradan aramak yerine WhatsApp’tan aramayı tercih edeceğine emin olabilirsiniz.

Unutmayın, WhatsApp uygulaması bedava…