Ford – Suudi Arabistan’da Kadınların Araç Kullanması

Pazarlamacılar, yıllar boyunca hep fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştılar. Bazen bu yaklaşımları eleştirildi, bazen harika sonuçlar aldılar. Her geçen gün, bu fırsatlar gelişiyor, değişiyor.

Son günlerde, bu fırsatlar ve fırsatı kullanmak konusunda harika bir pazarlama örneğine rastladım. Malum Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanması yasak. Fakat Arabistan’da yeni bir döneme girildi. Kadınların eylemleriyle harekete geçen yönetim, kadınlara günün belli saatlerinde araç kullanma izni verdi. Kral’a danışmanlık yapan Suudi Arabistan Kraliyet Şura Meclisi, kadınların da araç kullanmasının önünü açan tavsiye niteliğinde bir karar aldı. Şura Meclisi’nden bir üyenin Associated Press’e yaptığı açıklamaya göre meclis belli gün ve saatlerde belli şartları yerine getiren kadınların araç kullanabilmesini öngören bir yasa çıkarılabileceğine dair karar aldı. Karara göre 30 yaşın üstündeki kadınlar eşinin veya reşit olan oğlunun izni ile ve tesettüre uygun kıyafetler giyip makyaj yapmamak şartı ile araç kullanabilecek.

Bu kararın hemen sonrasında, Ford çok etkili bir kampanya başlattı. Tweeter üzerinden aşağıdaki görseli kullanarak “Şöför koltuğuna hoş geldiniz” şeklinde bir tweet attı.

Ne dersiniz? Etkili mi, etik mi, güzel mi yoksa…