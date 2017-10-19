Mükemmel Bir Sunum Yapmak İçin Tüyolar

İş hayatımızda özellikle son dönemde sürekli sunumlar yapıyoruz. Fikirlerimizi iletebilmek, ikna edebilmek için yaptığımız sunumların sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Bu kadar sunum yapılıyorken, ne yazık ki sunumlar ile ilgili istatistikler dikkat çekici;

• Dünyada her saniye 350 PowerPoint sunumunu yapılıyor.

• Sunumdan 10 dakika sonra dinleyiciler söylenenin sadece %50 ‘sini hatırlıyor.

• Bir sonraki gün bu oran %30’a düşüyor.

• Üç gün sonra sunumun sadece %10’u hatırlanıyor.

İşte bu yüzden, etkili ve mükemmel sunumlar yapmak zorundayız. Bu yazının geri kalanında, daha iyi sunumlar yapabilmek için tüyoları bulacaksınız.

• İyi bir sunum için hazırlık yapmak ilk şarttır. Her sunumdan önce gruba, sektöre, konuya, seviyeye ve duruma göre sunumu gözden geçirmek, örnekleri ve içeriği değiştirmek gerekir.

• Bir sunumun en değerli anı başlangıç aşamasıdır, dolayısıyla sunumu ilgi çekici bir şekilde açmak hayati önem taşır. Hazırlık zamanınızın önemli bir kısmını sunumu nasıl açacağınızı planlayarak harcayın. Hedef kitlenizi açılışta yakalayamazsanız, sonrasında yakalamanız neredeyse imkansız olacaktır.

• Bir sunum çoğunlukla planlandığı gibi gitmez. Her zaman aksaklıklar devreye girer. Bozulan bilgisayar, problemli projektör, susmayan katılımcı gibi. Başarılı sunum, aksaklıkları yönetebilmek becerilerine bağlıdır. Önlem almak, aksaklıkları yönetmenin en kolay yoludur.

• Samimiyet ve gerçeklik bugün hiç olmadığı kadar değerli hale geldi. Sunumu yapan kişi ne kadar samimiyse, yapmacıklıktan uzaksa ve verdiği bilgiler ne kadar gerçekse dinleyiciler ile o kadar kolay bütünleşebilir. Artık sunumlarında karizma uğruna samimiyetten, değişiklik adına gerçeklikten ödün verenlerin başarı şansı neredeyse sıfıra yakın oluyor.

• Basitlik her zaman işe yarar. Sunumlar ne kadar basit olursa o kadar kolay anlaşılır ve akılda kalır.

• Sunum yapan bir kişide olması gereken en önemli meziyet sabırdır. Sunumlar sırasında muhakkak test edilen bu meziyete sahip kişiler her zaman sunumlarını başarıyla bitirenlerdir.

• Sunumu renklendiren şey mizahtır. Mizah hem mesajın daha kolay ulaşması sağlar hem de dinleyicileri diri tutar.

• Bol bol görsel kullanmak akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Fakat görsel seçerken konu ile ilgili, anlatımı destekleyen görseller seçilmelidir.

• Açılış kadar kapanış da çok etkili olmalıdır. Zira sunumdan sonra katılımcılar en çok açılışı ve kapanışı hatırlayacaklardır. Etkili kapanış bir mesajla, bir anekdotla, bir istatistikle olabilir.

Lütfen unutmayın, anlattıklarınız, dinleyicinin anlayabildiği kadardır. Hatırlanan sunumlar yapmak için bir de bu maddelere göre sunumunuzu gözden geçirin.