Nissan: Parking in not an art – Park etmek sanat değildir.

Araç park kamerası, tampon boyasının tamponda kalmasını sağlar.

Ajans: TBWA\G1, Fransa

Avrupa Kreatif Yönetmen: Eric Pierre

Kreatif Yönetmen: Jocelyn Berthat

Sanat Yönetmeni: Joy Robin