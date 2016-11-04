Dünyanın En İyi Üniversiteleri ve Türkiye

Times Higher Education, 2017 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. İlk on şu şekilde gerçekleşti;
1- University of Oxford (Birleşik Krallık)
2- California Institute of Technology (ABD)
3- Stanford University (ABD)
4- University of Cambridge (Birleşik Krallık)
5- Massachusetts Institute of Technology (ABD)
6- Harvard University (ABD)
7- Princeton University (ABD)
8- Imperial College London (Birleşik Krallık)
9- ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich (İsviçre)
10- University of California, Berkeley (ABD)
Aynı çalışmaya göre ilk 400 üniversite içerisinde sadece 3 Türk üniversitesi yer aldı, bunlar;
- 251-300 sıralama içerisinde Koç Üniversitesi,
- 301-350 sıralama içerisinde Sabancı Üniversitesi,
- 351-400 sıralama içerisinde Bilkent Üniversitesi.
Çalışmaya göre Dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi içerisinde yer almayı başaran Türk üniversite sayısı ise sadece 18 tane.
- 401-500 sıralama içerisinde Atılım Üniversitesi,
- 401-500 sıralama içerisinde Boğaziçi Atılım Üniversitesi,
- 501-600 sıralama içerisinde İstanbul Teknik Atılım Üniversitesi,
- 601-800 sıralama içerisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi,
- 601-800 sıralama içerisinde Hacettepe Üniversitesi,
- 601-800 sıralama içerisinde İstanbul Üniversitesi,
- 601-800 sıralama içerisinde İzmir Teknoloji Enstitüsü,
- 601-800 sıralama içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
- 601-800 sıralama içerisinde TOBB Üniversitesi,
- 801+ sıralama içerisinde Anadolu Üniversitesi,
- 801+ sıralama içerisinde Ankara Üniversitesi,
- 801+ sıralama içerisinde Erciyes Üniversitesi,
- 801+ sıralama içerisinde Gazi Üniversitesi,
- 801+ sıralama içerisinde Marmara Üniversitesi,
- 801+ Yıldız Teknik Üniversitesi.
Gerçekten yüksek öğretimde çok yolumuz var.