Dünyanın En İyi Üniversiteleri ve Türkiye

Times Higher Education, 2017 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. İlk on şu şekilde gerçekleşti;

1- University of Oxford (Birleşik Krallık)

2- California Institute of Technology (ABD)

3- Stanford University (ABD)

4- University of Cambridge (Birleşik Krallık)

5- Massachusetts Institute of Technology (ABD)

6- Harvard University (ABD)

7- Princeton University (ABD)

8- Imperial College London (Birleşik Krallık)

9- ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich (İsviçre)

10- University of California, Berkeley (ABD)

Aynı çalışmaya göre ilk 400 üniversite içerisinde sadece 3 Türk üniversitesi yer aldı, bunlar;

251-300 sıralama içerisinde Koç Üniversitesi,

301-350 sıralama içerisinde Sabancı Üniversitesi,

351-400 sıralama içerisinde Bilkent Üniversitesi.

Çalışmaya göre Dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi içerisinde yer almayı başaran Türk üniversite sayısı ise sadece 18 tane.

401-500 sıralama içerisinde Atılım Üniversitesi,

401-500 sıralama içerisinde Boğaziçi Atılım Üniversitesi,

501-600 sıralama içerisinde İstanbul Teknik Atılım Üniversitesi,

601-800 sıralama içerisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi,

601-800 sıralama içerisinde Hacettepe Üniversitesi,

601-800 sıralama içerisinde İstanbul Üniversitesi,

601-800 sıralama içerisinde İzmir Teknoloji Enstitüsü,

601-800 sıralama içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

601-800 sıralama içerisinde TOBB Üniversitesi,

801+ sıralama içerisinde Anadolu Üniversitesi,

801+ sıralama içerisinde Ankara Üniversitesi,

801+ sıralama içerisinde Erciyes Üniversitesi,

801+ sıralama içerisinde Gazi Üniversitesi,

801+ sıralama içerisinde Marmara Üniversitesi,

801+ Yıldız Teknik Üniversitesi.

Gerçekten yüksek öğretimde çok yolumuz var.