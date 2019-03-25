Türkiye’nin en sevilen markaları “Lovemark Türkiye 2018” açıklandı

MediaCat önderliğinde ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Lovemark’ları 2018 Araştırması” bu yıl 11. kez gerçekleştirildi. 2016 yılında metodolojisinde gerçekleşen köklü değişiklikle birlikte kapsamı genişleyen araştırmaya bu yıl Sofra & Mutfak veya Züccaciye, Mücevher & Takı ve Yapı Market olmak üzere 3 yeni kategori eklendi.

2018’İN LOVEMARK’LARI:

Beyaz Eşya: Arçelik

Otomotiv: Volkswagen

Banka: Ziraat Bankası

Çay: Çaykur

Kahve: Nescafé

Hızlı Servis Restoranı: Burger King

Bulaşık Deterjanı: Fairy

Meyve Suyu: Cappy

Su: Erikli

Havayolu Şirketi: THY

Mobilya: İstikbal

Teknoloji Market: Teknosa

Sofra & Mutfak veya Züccaciye: Karaca

Şampuan: Elidor

Çamaşır Deterjanı: OMO

Giyim-Tekstil: LC Waikiki

Yapı Market: Koçtaş

Deodorant: Rexona

Akaryakıt İstasyonu: OPET

Kredi Kartı: Bonus

Mücevher & Takı: Atasay

İç Giyim: Penti