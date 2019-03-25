Türkiye’nin en sevilen markaları “Lovemark Türkiye 2018” açıklandı

MediaCat önderliğinde ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Lovemark’ları 2018 Araştırması” bu yıl 11. kez gerçekleştirildi. 2016 yılında metodolojisinde gerçekleşen köklü değişiklikle birlikte kapsamı genişleyen araştırmaya bu yıl Sofra & Mutfak veya Züccaciye, Mücevher & Takı ve Yapı Market olmak üzere 3 yeni kategori eklendi.
2018’İN LOVEMARK’LARI:
- Beyaz Eşya: Arçelik
- Otomotiv: Volkswagen
- Banka: Ziraat Bankası
- Çay: Çaykur
- Kahve: Nescafé
- Hızlı Servis Restoranı: Burger King
- Bulaşık Deterjanı: Fairy
- Meyve Suyu: Cappy
- Su: Erikli
- Havayolu Şirketi: THY
- Mobilya: İstikbal
- Teknoloji Market: Teknosa
- Sofra & Mutfak veya Züccaciye: Karaca
- Şampuan: Elidor
- Çamaşır Deterjanı: OMO
- Giyim-Tekstil: LC Waikiki
- Yapı Market: Koçtaş
- Deodorant: Rexona
- Akaryakıt İstasyonu: OPET
- Kredi Kartı: Bonus
- Mücevher & Takı: Atasay
- İç Giyim: Penti