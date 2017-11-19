Boomsocial Sosyal Medya İstatistikleri – Kasım 2017

SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu. Bu platform tarafından ortaya koyulan, Kasım ayına ait sosyal skorlar şöyle;

Sıra Sayfa Sosyal Skor 1 Madame Coco 87,8086 2 Turkcell 84,5828 3 Türk Hava Yolları 82,7504 4 Zen Pırlanta 81,2550 5 English Home 80,8339 6 Ziraat Bankası 79,3533 7 Sabancı Holding 79,0575 8 Türk Telekom 78,5130 9 Garanti Bankası 78,1213 10 Nef 78,0791 11 Mercedes-Benz Türkiye 77,7230 12 Enza Home 77,5934 13 Audi Türkiye 77,5015 14 Koç Holding A.Ş. 76,3611 15 Halkbank 76,3412 16 Gratis 75,0977 17 Migros Türkiye 74,9084 18 Orta Dogu Teknik Universitesi 74,6220 19 LC Waikiki 74,5912 20 Samsung 74,5151 21 Koton 74,4663 22 Uğur Soğutma 74,2731 23 BMW Türkiye 73,9591 24 Mavi 73,9278 25 Akbank Sanat 73,8694 26 Cinemaximum 73,8450 27 Saray Bisküvi 73,3988 28 İş Sanat 73,3112 29 Volvo Car Turkey 73,0311 30 Yataş 72,8480 31 Penti 72,5556 32 Ford Türkiye 72,4422 33 İGA İstanbul Yeni Havalimanı 72,4035 34 Atlasglobal 72,1818 35 Honda Türkiye 72,1034 36 Yamaha Motor 72,0455 37 Starbucks Türkiye 71,8015 38 İstanbul Kültür Sanat Vakfı 71,6136 39 Türkiye İş Bankası 71,5668 40 Honda Motosiklet Türkiye 71,2985