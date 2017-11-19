Boomsocial Sosyal Medya İstatistikleri – Kasım 2017

SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu. Bu platform tarafından ortaya koyulan, Kasım ayına ait sosyal skorlar şöyle;
|Sıra
|Sayfa
|Sosyal Skor
|1
|Madame Coco
|87,8086
|2
|Turkcell
|84,5828
|3
|Türk Hava Yolları
|82,7504
|4
|Zen Pırlanta
|81,2550
|5
|English Home
|80,8339
|6
|Ziraat Bankası
|79,3533
|7
|Sabancı Holding
|79,0575
|8
|Türk Telekom
|78,5130
|9
|Garanti Bankası
|78,1213
|10
|Nef
|78,0791
|11
|Mercedes-Benz Türkiye
|77,7230
|12
|Enza Home
|77,5934
|13
|Audi Türkiye
|77,5015
|14
|Koç Holding A.Ş.
|76,3611
|15
|Halkbank
|76,3412
|16
|Gratis
|75,0977
|17
|Migros Türkiye
|74,9084
|18
|Orta Dogu Teknik Universitesi
|74,6220
|19
|LC Waikiki
|74,5912
|20
|Samsung
|74,5151
|21
|Koton
|74,4663
|22
|Uğur Soğutma
|74,2731
|23
|BMW Türkiye
|73,9591
|24
|Mavi
|73,9278
|25
|Akbank Sanat
|73,8694
|26
|Cinemaximum
|73,8450
|27
|Saray Bisküvi
|73,3988
|28
|İş Sanat
|73,3112
|29
|Volvo Car Turkey
|73,0311
|30
|Yataş
|72,8480
|31
|Penti
|72,5556
|32
|Ford Türkiye
|72,4422
|33
|İGA İstanbul Yeni Havalimanı
|72,4035
|34
|Atlasglobal
|72,1818
|35
|Honda Türkiye
|72,1034
|36
|Yamaha Motor
|72,0455
|37
|Starbucks Türkiye
|71,8015
|38
|İstanbul Kültür Sanat Vakfı
|71,6136
|39
|Türkiye İş Bankası
|71,5668
|40
|Honda Motosiklet Türkiye
|71,2985