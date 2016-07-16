Dünyanın En Değerli Markaları 2016

Brand Finance, 2016 yılı için dünyanın en değerli 500 markasını açıkladı. Listeye göre Apple hala dünyanın en değerli markası olmaya devam ediyor. Brand Finance marka endeksine göre Apple, 148,918 milyon $ değere sahip. Google ise, geçen sene listede ikinci olan Samsung’u geçerek ikinciliğe yükseldi. Google’ın marka değeri ise 94,184 milyon $ olarak açıklandı. Üçüncü olan Samsung ise 81,716 milyon $ değere sahip.

Ne yazık ki listede hiçbir Türk markası yer almıyor.

Listenin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.