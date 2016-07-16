Dünyanın En Değerli Markaları 2016

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Brand Finance, 2016 yılı için dünyanın en değerli 500 markasını açıkladı. Listeye göre Apple hala dünyanın en değerli markası olmaya devam ediyor. Brand Finance marka endeksine göre Apple, 148,918 milyon $ değere sahip. Google ise, geçen sene listede ikinci olan Samsung’u geçerek ikinciliğe yükseldi. Google’ın marka değeri ise 94,184 milyon $ olarak açıklandı. Üçüncü olan Samsung ise 81,716 milyon $ değere sahip.

Ne yazık ki listede hiçbir Türk markası yer almıyor.

brand500

Listenin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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