Socialbrands Sosal Medya İstatistikleri – Ekim 2017

SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu. BoomSocial verilerini ve BoomSonar teknolojilerini kullanan SocialBrands, markalar için en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, Twitter ve Instagram’da yer alan 21 binden fazla marka hesabını inceliyor.
1-30 Eylül dönemindeki performansını mercek altına aldındığı Ekim SocialBrands’de Facebook’ta 8.953 sayfaya ait 449.703 ileti, Twitter’da 7. 549 hesabın paylaştığı 779,385 Tweet, Instagram’da ise 5.251 hesabın paylaştığı 132.830 ileti olmak üzere; toplamda 21.753 farklı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan 1 milyon 361 bin 918 içerik istatistiksel olarak incelenmiş.
İncelenen 1,3 milyon Facebook, Twitter ve Instagram iletisi, Türkiye’de sosyal medyanın popülerliğini gözler önüne sermiş; 21 bin marka tarafından paylaşılan bu iletilerin ay boyunca aldığı beğeni, yorum, paylaşım, Retweet gibi etkileşimlerin toplam sayısı 725 milyondan fazla olarak gerçekleşmiş.
İşte Ekim ayının top 20 listesi:
|Sıra
|Sayfa
|Social Score
|1
|Madame Coco
|86,3372
|2
|Zen Pırlanta
|81,5289
|3
|English Home
|81,3549
|4
|Mercedes-Benz Türkiye
|79,5032
|5
|Ziraat Bankası
|78,6688
|6
|Türk Hava Yolları
|78,5247
|7
|Uğur Soğutma
|77,8164
|8
|Koç Holding A.Ş.
|77,0233
|9
|Turkcell
|76,7717
|10
|Audi Türkiye
|76,5444
|11
|BMW Türkiye
|76,3283
|12
|Türk Telekom
|76,2710
|13
|Mavi
|76,2035
|14
|İGA İstanbul Yeni Havalimanı
|75,0863
|15
|Koton
|75,0462
|16
|Halkbank
|74,6025
|17
|Migros Türkiye
|74,2906
|18
|Akbank Sanat
|74,0409
|19
|Enza Home
|73,5865
|20
|Penti
|73,5792
Not: Bundan sonra pazarlamacanavari.com’da her ay bu verileri paylaşmaya çalışacağım.