Socialbrands Sosal Medya İstatistikleri – Ekim 2017

SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu. BoomSocial verilerini ve BoomSonar teknolojilerini kullanan SocialBrands, markalar için en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, Twitter ve Instagram’da yer alan 21 binden fazla marka hesabını inceliyor.

1-30 Eylül dönemindeki performansını mercek altına aldındığı Ekim SocialBrands’de Facebook’ta 8.953 sayfaya ait 449.703 ileti, Twitter’da 7. 549 hesabın paylaştığı 779,385 Tweet, Instagram’da ise 5.251 hesabın paylaştığı 132.830 ileti olmak üzere; toplamda 21.753 farklı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan 1 milyon 361 bin 918 içerik istatistiksel olarak incelenmiş.

İncelenen 1,3 milyon Facebook, Twitter ve Instagram iletisi, Türkiye’de sosyal medyanın popülerliğini gözler önüne sermiş; 21 bin marka tarafından paylaşılan bu iletilerin ay boyunca aldığı beğeni, yorum, paylaşım, Retweet gibi etkileşimlerin toplam sayısı 725 milyondan fazla olarak gerçekleşmiş.

İşte Ekim ayının top 20 listesi:

Sıra Sayfa Social Score 1 Madame Coco 86,3372 2 Zen Pırlanta 81,5289 3 English Home 81,3549 4 Mercedes-Benz Türkiye 79,5032 5 Ziraat Bankası 78,6688 6 Türk Hava Yolları 78,5247 7 Uğur Soğutma 77,8164 8 Koç Holding A.Ş. 77,0233 9 Turkcell 76,7717 10 Audi Türkiye 76,5444 11 BMW Türkiye 76,3283 12 Türk Telekom 76,2710 13 Mavi 76,2035 14 İGA İstanbul Yeni Havalimanı 75,0863 15 Koton 75,0462 16 Halkbank 74,6025 17 Migros Türkiye 74,2906 18 Akbank Sanat 74,0409 19 Enza Home 73,5865 20 Penti 73,5792

Not: Bundan sonra pazarlamacanavari.com’da her ay bu verileri paylaşmaya çalışacağım.